¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤¬£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¤·¤¿£·ºÐ¤Î»ÒÌò¤«¤é±éµ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ Ê¿Ìî¤Ï¡¢£µ·î29Æü¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¤ä»ÒÌò¤ÎÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ê¤¤¤±¤à¤é ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ Â³¤±¤ÆÍâ30Æü¤Ë¤Ï¡Ö»ÒÌò¤Î»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¾×·â¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹