千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。5月31日（日）の同番組では、大悟が知的エンタメ集団「QuizKnock」からの最強の刺客・ふくらPを“瞬殺”する一幕があった。©AbemaTV,Inc.今回の企画は、大悟が“知的なイメージ”を手に入れるため、クイズ界の猛者たちと対決する「千鳥大悟 クイズ王への道第7回クイズの時間」。対戦相手としてふくらPが緊急参戦し、クイズ対決を行った。冒頭、