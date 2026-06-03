3Æü¸áÁ°8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÂçºåÉÜËÌÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎµþÅÔÀ¾µþ¶è¡¢±§¼£»Ô¡¢¸þÆü»Ô¡¢È¬È¨»Ô¡¢Âç»³ºêÄ®¡¢¤½¤ì¤Ëµ×¸æ»³Ä®¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎË­Ãæ»Ô¡¢¹âÄÐ»Ô¡¢ËçÊý»Ô¡¢¿²²°Àî»Ô¡¢Ì§