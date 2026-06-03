¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢º£µ¨¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤òÎ¨¤¤¤¿¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é»á¤ò¸åÇ¤¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ýÆ¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ä¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯²Æ¤Ë¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥í¥Ã¥È»á¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤ÏMF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤äFW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡¢FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥­¥Æ¥£¥±¤é¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç·¿Êä¶¯¤ò´º