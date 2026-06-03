¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤Èº£ÅÄÈþºù¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÇòÄ»¤È¥³¥¦¥â¥ê¡Ù¤è¤êÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£ÊÁËÜÍ¤¡¢Á°¸¶Þæ¡¢°æÀîÍÚ¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÇòÄ»¤È¥³¥¦¥â¥ê¡ÙÊÁËÜÍ¤¤é¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¼Ì¿¿¤â¸ø³«¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô150ËüÉôÆÍÇË¤ÎÅìÌî·½¸ã¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¡ãºá¤ÈÈ³¡ä¤È¤¤¤¦³Ë¿´Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò½Å¸ü¤ËÉÁ¤¯¡¢¡ØÇòÌë¹Ô¡Ù¡¢¡Ø¼ê»æ¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀºîÉÊ¤À¡£¾¾Â¼¤È