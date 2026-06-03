Âç·¿¤ÎÂæÉ÷6¹æ¤ÏÅì³¤²­¤òÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë5ÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·½É±ØÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¿·½É±Ø¤ÎÆî¸ý¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é±«¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂÎ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤¬ÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿·½É±Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í±Æ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤·¤¿¡£»þÀÞ¡¢»±¤ò¤µ¤·¤¿¿Í¤¬µÞ¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤