¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ºÇÀèÃ¼AI¤Î°ÂÁ´À­¤ò¸ø³«30ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¿³ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÄê¤á¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2Æü¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤ËÀ¯ÉÜ¤¬ºÇÀèÃ¼AI¤Î°ÂÁ´À­¤ò»öÁ°¿³ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÄê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤·¤¦¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«È¯´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø³«30ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¡Ö¼«¼çÅª¤Ê¶¨ÎÏ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë