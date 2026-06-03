32ºÐ¤Î¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤«¤é¡È°ì²¡¤·¡É¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃËÀ­¤òÁª¤Ð¤º¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûº§³è¤Î¥×¥í°ì²¡¤·¤ÎÇ¯¼ý1²¯ÈþÍÆ³°²Ê°å6·î2Æü¡¢ABEMA¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢º§³è½é¿´¼Ô¤ÎÈþ½÷3¿Í¤¬30Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¡È¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃËÀ­¡É30¿Í¤ÎÃæ¤«¤é·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤º§³è¥×¥í¥°¥é¥à