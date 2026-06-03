100Ëü¥É¥ë(Ìó1²¯6000Ëü±ß)Ä¶¤ÎÇä¾å¤òµ­Ï¿¤·¤¿¼«ºî¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÍÑ¤Î¾®·¿¥Þ¥¤¥³¥ó¥Ü¡¼¥É¡Önice!nano¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥Ê¥ó¥º»á¤¬¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸»þ¤Ë¡ÖÂç³Ø¤ÎÎÀ¤Çnice!nano¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¡×¤ò¥Ö¥í¥°¤Ëµ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£I Made a Million Dollar Product from My Dorm Room - Nick Winanshttps://nick.winans.io/blog/nice-nano/¥¦¥£¥Ê¥ó¥º»á¤ÏÂç³ØºÇ½é¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ë¡¢¾®·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¼«ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤Ë¤¢¤¿