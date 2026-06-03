ÆüËÜÂåÉ½¤Ï5·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¾®Àî¹Ò´ðÁª¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ç1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄËãÌéÁª¼ê¤¬»þ´Ö¸ÂÄê¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éé½ýÌÀ¤±¤Î±óÆ£¹ÒÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉÚ°Â·òÍÎÁª¼ê¤âµ×¡¹¤ÎÂåÉ½Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤ò¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë»î¹çÅ¸³«¤«¤é¸åÈ¾¤Ï¼¡¡¹¤ÈÁª¼ê¤ò¸òÂå¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤â¹¶·âÅª¤ËÊÑ²½¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì