ÂæÉ÷6¹æ¤Îº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤È¸½ºß¤Î¾õ¶· ¤­¤ç¤¦¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢µª°ËÈ¾Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷6¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸åÅì¤ÎÊý¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·§Ìî»ÔÉÕ¶á¤ËÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£É÷Â®15m°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤¬Åì³¤3¸©¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷6¹æ Åì³¤3¸©¤ËºÇÀÜ¶á °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¤³¤ÎÀè¤Î±«Ž¥É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó »°½Å¤ÇÈÅÍô¡¦ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤ò