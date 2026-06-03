Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¤Î»²¹ÍÊ¸¸¥¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ØºÙÌÚ¿ô»Ò Ëâ½÷¤ÎÍúÎò½ñ¡Ù¤¬¤¤¤ÞºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëË½ÎÏÃÄ¼èºà¤ÎÂè°ìÇ¤¼Ô¡¦¹Â¸ýÆØ¡£»³¾åÅ°Ìé¤È4²ó·×90Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÜ¸«¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊªÁü¤ä¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¡×¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò¿·´©¡Ø¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È»³¾åÅ°Ìé¤¬»ä¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤·¤¿Ææ¤Î³Ë¿´¡Ù¤Ç²ò¤­ÌÀ¤«¤·¤¿ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¡£Ë½ÎÏÃÄ¤È¥«¥ë¥È½¡¶µ¡Ä¼Ò²ñ¤Î¥¿¥Ö¡¼¤Ë»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿Æó¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê