¡Öº£Æü¤ÏÀäÂÐ¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤¹¤¾¡ª¡×¡Ö¥Ñー¤ò³Í¤ë¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡Ä¡Ä¡£ ¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÍßÄ¥¤ê¤Ê¿´¡×¤³¤½¤¬¥ß¥¹¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥´¥ë¥Õ¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Ïµ¤»ý¤Á¡Ù¤«¤é¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î¥á¥ó¥¿¥ë½Ñ¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¼çµÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Îæ«¡Ö¤¿¤¤¤¿¤¤¼çµÁ¡× ¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¥´¥ë¥Õ