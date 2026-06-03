¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±ö¸«ÂÙÎ´¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜµòÃÏ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Øµ¢´Ô¤·¤¿¡£Éüµ¢3»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï1ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Á°¤Ø±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼À­¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Îµå¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£2ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¿Ø¤¬±ö¸«¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸ÀµÚ¡£¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç