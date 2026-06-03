6/11(ÌÚ)¥ªー¥×¥ó¤Þ¤Ç HAERA¤ÎÊÔ½¸ÉôÃíÌÜÅ¹¤ò ËèÆü¹¹¿·[vol.1] Åìµþ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¹ÔÎóÅ¹ ËÜ¾ì¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¤ò±É¤Ç¡ª Åìµþ¡¦·îÅç¤äÅìµþ±Ø¤ÇÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤Å¹¡Ø·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã ¤¿¤Þ¤È¤ä¡Ù¤¬6·î11Æü(ÌÚ)¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¿·Å¹ÊÞ¤ò±É¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡ÖHAERA¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£ ¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤­¤ÎËÜ¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·îÅç¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£