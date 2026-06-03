¥¿¥ì¥ó¥È»þÅì¤¡¤ß¡Ê38¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2027¥Ù¥¹¥È20¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÏÆ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2005Ç¯¤Ë¡Ö¤Ä¤ó¤¯¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤òÁý¤ä¤·¡Ö¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿20¿Í¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ê¡Ö¿ÈÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÏÀ¸¤«¤»¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÌµÃã¤Ê»ÑÀª¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£