¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿® ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢ÍÅ²ø¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖKEMURI¡×¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖGhostwire: Tokyo¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦ÃæÂ¼°éÈþ»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖUNSEEN¡×¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥¿¥¤¥È¥ë¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤ÏÏÂÉ÷¡¦¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë