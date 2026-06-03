『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ 細谷さらが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！ 細谷さら ©田口まき／集英社 【プロフィール】細谷さら（ほそや・さら）2008年6月10日生まれ 愛知県出身身長150cmB86 W60 H83「Popteenモデル専属オーディション2025」のミクチャ配信バトルで1位を獲得し、Popteenメイトとして芸能活動をス