¡Ö¥¶¥é¡ÊZARA¡Ë¡×¤¬¡¢½÷Í¥¤Î¥Þ¥ê¥µ¡¦¥Ù¥ì¥ó¥½¥ó¡ÊMarisa Berenson¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖThe House of Marisa¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£6·î5Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Æ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥Ù¥ì¥ó¥½¥ó¤¬¼«¿È¤Îµ­²±¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¹½ÁÛ¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤È±Ç²è¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¡¼¥Á¥¦¥§¥¢¡¢