¤­¤ç¤¦6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ Âè9ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ö·îÌë¹ÔÏ© ¡½Åú¤¨¤ÏÌ¾ºî¤ÎÃæ¤Ë¡½¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¡£¥ë¥Ê¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ÎÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¡¢Âç¤Î²ÆÌÜÞûÀÐ¥Þ¥Ë¥¢¡¦ÉÙ»Î»Ò¡Ê±ß¾ë»û¤¢¤ä¡Ë¤¬µÞÀÂ¡£Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¥ë¥Ê¤ÈÎÃ»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ò¤Î¼¡½÷¡¦ºÚÌ¾»Ò¡ÊËÌÇµ¤­¤¤¡Ë¤«¤é¡¢·»»Ð¤È¤Î´Ö¤ÇÅ¥¾Â¤Î°ä»ºÁêÂ³Áè¤¤¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ø³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ò¤¬À¸Á°¤ËÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÆº§Áê¼ê¡¦·¼²ð