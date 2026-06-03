¿·ºî¥²¡¼¥à¡Øµ´Éð¼Ô Way of the Sword¡Ù¡ÊPlayStation5¡¢Xbox Series X|S¡¢Steam¡Ë¤¬9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì½øÈ×¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ëÂÎ¸³ÈÇ¤âËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¿·ºî¥²¡¼¥à¡Øµ´Éð¼Ô Way of the Sword¡Ù¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È2001Ç¯¤ËÂè1ºîÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê¡Öµ´¤ÎÎÏ¡×¤òÆÀ¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Öµ´Éð¼Ô¡×¤ÈÀ¤³¦À¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤à²øÊª¡Ö¸¸Ëâ¡Ê¤²¤ó¤Þ¡Ë¡×¤¿¤Á¤È¤ÎÀï¤¤¤ò