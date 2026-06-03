【State of Play】 6月3日6時 配信開始 配信番組「State of Play | June 2, 2026」にて、プレイステーション 5用格闘ゲーム「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」の最新映像が公開された。 今回の映像では、新たなチーム「Knights of Doom」が公開。ドクター・ドゥームやマグニートー、グリーンゴブリン、カーネイジの4人の参戦