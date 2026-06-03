Î¹¹ÔÀè¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½ÂÂÚ¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¶Ã¤­¤ÎÅ¸³«¡Û¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¢¤«¤ó¥ä¥Ä¤ä¥³¥ì¡×¡£µã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿ÅÚÃÏ´ª¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤Î¤«......¡£ÀéÍÕ¸©¤Î60Âå½÷À­¡¦E¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡£¡ãE¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä2012Ç¯6·îÃæ¤´¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ANA¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç±ýÉü¹Ò¶õ·ôÆó¿ÍÊ¬¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢É×ÉØ¤Ç¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄ¹ºê»Ôºß½»¤ÎÍ§¿Í¤òË¬¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸ÞÅçÎóÅç¤Ø