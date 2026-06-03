¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿® ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMarvel¡Çs Wolverine¡×¤ÎºÇ¿·¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡Ö¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡£ºÇ¿·±ÇÁü¤Ë¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¶¦Æ®¤ä