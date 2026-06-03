俳優の川粼麻世（６３）が妻で料理研究家の花音さんの誕生日を祝福する様子をアップした。３日までに更新した自身のインスタグラムで「ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙＣａｎｏｎ今日は妻の４２歳の誕生日」と記した川粼。「妻と義母も幸せそうに乾杯決して贅沢を言わない妻は素晴らしい二人の価値観が似てるところはそこなのかもね」とつづり、花音さん、義母と写ったスリーショットをアップ。さらに「俺
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