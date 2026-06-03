¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ´¶µ»Õ¡¦ÌðºîË§¿Í¤¬¸ì¤ëÆüËÜ¶¥ÇÏ¡ÁÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¡×¤¬5·î29Æü¡¢Ä«Æü¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¿·½É¶µ¼¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ê¿ÆüÌë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤È¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¤¬¸½ºß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¦¹­¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¡Ú¥ì¡¼¥¹Æ°²è¡ÛBC¥¯¥é¥·¥Ã