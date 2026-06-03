ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÅì³¤ÃÏÊý¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Âç±«¤äË½É÷¤Ê¤É¤Ë¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »°½Å¸©ÆîÉô¤Ç2ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¯±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÅÚº½ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»°½Å¸©·§Ìî»Ô¡¢¸æÉÍÄ®¡¢µªÊõÄ®¡¢ÅÙ²ñÄ®¡¢Æî°ËÀªÄ®¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë4¡¦ÅÚº½ºÒ³²´í¸±·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ´í