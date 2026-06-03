¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û2Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï5±Ä¶ÈÆüÂ³¿­¤·¡¢Á°ÆüÈæ228.91¥É¥ë¹â¤Î5Ëü1307.79¥É¥ë¤È5±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç½ªÃÍ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£