2Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÏÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤êºå¿À¡¦ÂçÃÝ¤Ï3Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É·Ú¤á¤ÎÎý½¬¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¼«¿È¤ÏÌÜ²¼3Ï¢ÇÔÃæ¤âÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÖÊÌ¤ËÃæ»ß¤À¤í¤¦¤¬¡Ê»î¹ç¤¬¡Ë¤¢¤í¤¦¤¬¡¢½àÈ÷¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£5·î2Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿À¾Í¦¤Ï¡¢4Æü¤ÎÆ±Àï¤Ë²ó¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£