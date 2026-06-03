かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 6月3日（水）は、キャイ～ン、カナメストーン、マユリカが来店。芸人界屈指の仲良しコンビが、相方が好きすぎる故の常軌を逸した仰天エピソードや、若手時代の恐怖の仕事などを語る。 ©ABCテレビ 中学からの同級生で17年一緒に住