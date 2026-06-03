¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½Õµ¨¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂè1Æü·ÄÂç8¡½6ÅìÂç¡Ê2026Ç¯6·î2Æü¿ÀµÜ¡Ë¿·¿ÍÀï¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«Ëë¤·¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£AÁÈ¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î6Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦·ÄÂç¤¬8¡½6¤ÇÅìÂç¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£µð¿Í¡¢À¾Éð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤Î¼¡ÃË¡¢¾¡»ùÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°ÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£BÁÈ¤ÎÌÀÂç¤Ï5¡½3¤ÇÁáÂç¤ò²¼¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢3Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿2»î¹ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç4Æü¤Ë½ç±ä