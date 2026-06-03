7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×GENIC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£4·î¤«¤é3ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Û¡¼¥à¥¹¥¤¡¼¥È¥Û¡¼¥à¡×¡ÊÆ±4Æü¸ø³«¡¢µÈÀî°¾ÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤ÎºîÉÊ¥é¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤½÷¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©DINKs¤Î¥È¥Ä¥­¥È¥ª¥«¡×¡Ê·îÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë¤È¡Ö¥µ¥ì¥¿Â¦¤Î