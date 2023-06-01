NY³ô¼°2Æü¡ÊNY»þ´Ö11:35¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:35¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ51209.20¡Ê+130.32+0.26%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯27154.55¡Ê+67.74+0.25%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª67345¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+595+0.88%¡Ë ²¤½£³ô¼°2ÆüGMT15:35 ±ÑFT100 10370.11¡Ê+31.16+0.30%¡Ë ÆÈDAX 25124.17¡Ê+121.13+0.48%¡Ë Ê©CAC40 8209.91¡Ê+63.32+0.78%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.035¡Ê+0.002¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.447¡Ê-0.006¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.9