µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢3Æü¸áÁ°0»þ12Ê¬¤Ë¡¢ÇÈÏ²·ÙÊó¤òÂçÅçÄ®¡¢ÍøÅçÂ¼¡¢¿·ÅçÂ¼¡¢¿ÀÄÅÅçÂ¼¡¢»°ÂðÂ¼¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ¦½ôÅçËÌÉô¡¢°ËÆ¦½ôÅçÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚÇÈÏ²·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¡Û¢£Ãæ±û¶è¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£¹Á¶è¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£¹¾Åì¶è¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£ÉÊÀî¶è¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£ÂçÅÄ¶è¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£¹¾¸ÍÀî¶è¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£ÂçÅçÄ®¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£ÍøÅçÂ¼¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£¿·ÅçÂ¼¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£¿ÀÄÅÅçÂ¼¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½