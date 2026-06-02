¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë³«È¯¤ÎÊÆ¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Ï2Æü¡¢ÀèÃ¼AI¡Ö¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ß¥å¥È¥¹¡×¤ÎÄó¶¡Àè¤ò15¥«¹ñ°Ê¾å¤Î·×Ìó150¤ÎÁÈ¿¥¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´û¤Ë±Ñ¹ñ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£Äó¶¡Àè¤Ë¤ÏËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ß¥å¥È¥¹¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¾å¤ÎÀÈ¼åÀ­¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â