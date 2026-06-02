YouTube½Ð¿È¤Î¿·±Ô´ÆÆÄ¥«¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥óºÒ°¦¡Ù¤¬¡¢Á´ÊÆ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À½ºîÈñ100Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¤ÎÄãÍ½»»ºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«17Æü´Ö¤ÇÁ´ÊÆÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯570Ëü¥É¥ë¡ÊÌó160²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡£À½ºîÈñ¤Î100ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ºÒ°¦¡ÙÆÃÊóËÜºî¤Ï¸ø³«½é½µËö¤Ë1720Ëü¥É¥ë¤òµ­Ï¿¤·¡¢¡ØMic