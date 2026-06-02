気象台は、2日午後10時34分に、レベル３土砂災害警報を十津川村、下北山村、上北山村、川上村に発表しました。 南部では、土砂災害に警戒してください。 【土砂災害警報（発表中）】■奈良市西部●レベル２土砂災害注意報 ■奈良市東部●レベル２土砂災害注意報 ■天理市●レベル２土砂災害注意報 ■橿原市●レベル２土砂災害注意報 ■桜井市●レベル２土砂災害注意報 ■五條市北部●レベル２土砂災害注意報 ■五條市南部