ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¸½ºß¡¢»Í¹ñÆîÉô¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Æü¤Ë´ØÅì¤ËºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸á¸å8»þ²á¤®¡¢¹âÃÎ¡¦»ÍËü½½Ä®¤Ë¥ì¥Ù¥ë4Âç±«´í¸±·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¡¢¸á¸å9»þ¤Ë¤Ï»Í¹ñÆîÉô¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢Â®ÅÙ¤òÂ®¤áËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£3ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦¤äÅì³¤¤Ë¶á¤Å¤­¡¢Ãë¤´¤í¤Ë¤Ï´ØÅì¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¶å½£¤«¤é»Í¹ñ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¸©¤ÎÆüÆî»Ô¤òÎ®¤ì¤ë¡Ö¹­ÅÏ