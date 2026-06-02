映画「キングダム 魂の決戦」ワールドプレミアが行われ、山粼賢人さん、吉沢亮さん、橋本環奈さん、志尊淳さん、神尾楓珠さん、豊川悦司さん、佐藤浩市さん、小栗旬さんら豪華キャスト16名が東京有明アリーナに集結しました。 【写真を見る】【 山粼賢人 】キングダム最新作が今夏公開「スケールもパワーアップ」「熱い夏が始まる」山粼さんは、キングダム5作目となる本作について?前作の「大将軍の帰還」