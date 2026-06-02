ミナトの夜空を華やかに彩る大輪の花火＝２日、臨港パーク前ミナトの誕生日を祝う「横浜開港祭」は２日、最終日を迎え、ハマの夜空を約３千発の花火が彩った。横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区などでさまざまなイベントが繰り広げられ、花火とレーザー光線が共演する「ビームスペクタクルｉｎハーバー」がフィナーレを飾った。接近する台風６号の影響であいにくの雨となったが、次々と打ち上げられる大輪に会場から大