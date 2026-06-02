²Î¼ê¤ÎPSY¤µ¤ó¡á2018Ç¯¡¢¥½¥¦¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÃËÀ­²Î¼êPSY¡Ê¥µ¥¤¡¢ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥µ¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤Ê¤É¸þÀº¿ÀÌô¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤é¤ËÂåÍý¤Ç¼õ¤±¼è¤é¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·Ù»¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬2ÆüÊó¤¸¤¿¡£½ñÎàÁ÷¸¡¤Ï5·î29ÆüÉÕ¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSY¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤ÇÂÐÌÌ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±