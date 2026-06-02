中国西部、陝西省の太白林業局の職員がこのほど、赤外線カメラのデータを整理していたところ、同省の黄柏塬国家級自然保護区内に設置されたカメラに、野生のジャイアントパンダが活動する様子が数多く映っていたことに気付きました。その多くは夜間に撮影されたもので、パンダが夜間のさまざまな時間帯に黙々と「間食」している様子が映っていました。 撮影時期は2025年12月から2026年5月にかけてです。場所は保護区内のパン