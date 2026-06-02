“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきがフランスでのオフショットを公開した。２日に自身のインスタグラムを更新。「Ｐａｒｉｓパリの思い出」とつづり、胸元が大きく開いたトトップスを着用し、キュッと引き締まったウエストや体のラインを強調する黒コーディネートを披露している。この投稿にフォロワーからは「ぶち可愛い」「めちゃパリが似合ってますフランス人に、さぞやナンパされたんでしょ