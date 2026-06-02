新日本プロレスは2日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。A組の勝ち点8の葛西純がトップで勝ち点10のマスター・ワトを丸め込みで破り、勝ち点10でトップグループに浮上した。葛西が場外で先制。ワトも反撃するが、葛西が鉄柱、椅子攻撃。ワトが額から流血して、葛西はそこにかみつき攻撃を見せる。リングでは串刺しラリアットから再びかみつき。葛西は凶器の串を出す。ワトが必死に取り上げて、投げ捨