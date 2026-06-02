Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡£¼Â¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î7³ä°Ê¾å¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¿­¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅÔÆâ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥­¥ó¥°Ä«¤«¤é¹ÔÎó¡ª20Ê¬¤Ç´°Çä¡ªµÜ¾ë¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï?Ê¿Æü¤ÎÄ«¡¢Ä¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ª³§¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢µí¤¿¤ó¤Ç¤â¤º¤ó¤À¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¬¸ü¤¯¤ÆÂç¤­¤¤ÌýÍÈ¤²¡£µÒ¡ÖÄêµÁ»³¤ÎÌýÍÈ¤²¡£¡ÊµÜ¾ë