台風6号の影響で、東京都では、町田市と八丈町に避難所が開設されています。町田市では、あすの朝早い時間帯から大雨による川の氾濫や土砂災害が発生するおそれがあるとして、市内全域に警戒レベル3「高齢者等避難」が発令されています。これに伴い、市内の小中学校など31か所で避難所が開設されているということです。また、去年の台風で土砂災害による被害をうけた八丈町では、あす未明に「レベル4土砂災害危険警報」の発令が予