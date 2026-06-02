◇交流戦巨人3―2オリックス（2026年6月2日東京D）巨人の則本昂大投手（35）が2日、東京ドームで行われたオリックス戦に先発し、5回2/3、97球を投げ、5安打2失点の粘投。今季7度目の先発で移籍後初勝利を挙げた。2回に打球が左足首付近に当たるアクシデントも乗り越える熱投だった。交流戦は19勝目となり、歴代10位タイに浮上した。ヒーローインタビューで則本は「やばいっすね…」と偽らざる思いを口にすると、移籍後初