タレントの指原莉乃さんは6月1日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイを訪れた際のプライベートショットを公開しました。【写真】“めちゃくちゃアイドル”な指原莉乃「さすがにかわです」指原さんは「ハワイに行っておりました！楽しかったです」とつづり、1枚の写真を投稿。青い海を背景に、ウインクをしながらピースサインを見せています。ノースリーブの水色のワンピースに白いキャップを合わせた姿で、とても爽やかです