ノア２日新宿大会での「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ａブロック公式戦で、「オールレべリオン」の清宮海斗（２９）、晴斗希（２７）組がキッド・ライコス１号＆２号にまさかの敗戦。リーグ戦３戦にして２敗目（１勝）を喫し、早くも崖っぷちに追い込まれた。体格で勝る清宮と晴斗希だが、ライコス１号＆２号のスピードと息の合った連係に、まさかの苦戦を強いられる。中盤には晴斗希が孤立。ここで粘りを見せて逆