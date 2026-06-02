タレントのマツコ・デラックスが２日放送のＴＢＳ系「マツコの知らない世界」（火曜・午後８時５４分）に出演。マイケル・ジャクソンへの正直な思いを明かす一幕があった。今回は２００９年に亡くなった「キング・オブ・ポップ」マイケルの大解剖ＳＰ。冒頭、「私はガチリアル見てた世代ですから」と話したマツコだったが「ただ、残念なんだけど、あたし、マドンナが大好きだったのよ」と集まった大のマイケルファン３人を前に